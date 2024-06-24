هل يتزامل ماتس هوملز مع سيسك فابريجاس وتييري هنري؟

كومو يخطّط لتقديم عرض إلى مدافع بوروسيا دورتموند السابق الأسطوري

يقال إنّ نادي كومو، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى في ايطاليا، يخطّط لتقديم عرض إلى مدافع بوروسيا دورتموند السابق الأسطوري والفائز بكأس العالم 2014، ماتس هوملز.

ومن المقرر أن يغادر قلب الدفاع البالغ من العمر 35 عاماً دورتموند في نهاية الشهر، بعد 13 عاماً في سيجنال إيدونا بارك، مقسمة على فترتين.

كما أعرب ناديان آخران في الدوري الإيطالي، هما روما ونابولي، عن اهتمامهما بضم هوملز في انتقال مجاني هذا الصيف.

ولكن، أفاد فوت ميركاتو، أن كومو، وصيف دوري الدرجة الثانية، كان على اتصال أيضاً بالمدافع المخضرم، وأشارت عدة تقارير إلى أنه مستعد لتقديم عرض إلى هوملز مقابل 3 ملايين يورو في الموسم بالإضافة إلى المكافآت.

وأضافت، أنّ لدى كومو العديد من الأسماء البارزة في النادي وحوله، حيث يعمل سيسك فابريجاس، لاعب أرسنال وبرشلونة السابق، حاليا كمدرب مساعد لأوسيان روبرتس، بينما تييري هنري هو مساهم في النادي.



