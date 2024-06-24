جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!

أثناء التنافس في حدث أساطير فيلت للبوكر في لوس أنجلوس

فاز جيمي بتلر، نجم نادي ميامي هيت، بمبلغ 174 ألف دولار، من نجم كرة القدم البرازيلي نيمار أثناء التنافس، في حدث أساطير فيلت للبوكر في لوس أنجلوس.

وتواجد نيمار في المدينة لمتابعة المنتخب البرازيلي الذي يلعب فجر الغد ضد كوستاريكا في دور المجموعات من مسابقة كوبا أميركا.

واجتذب الحدث، الذي تم بثه مباشرة عبر كازينو Hustlers خلال عطلة نهاية الأسبوع، مزيجاً من المشاهير ولاعبي البوكر المحترفين.

فالى جانب بتلر ونيمار، تضمنت الأسماء المعروفة الأخرى الملاكم المحترف ريان جارسيا وكريس يوبانك جونيور ودان بيلزيريان ونينجا وجون فلوغز.

وفي مباراة بين نيمار وبتلر، راهن نجم الدوري الاميركي للمحترفين على خمسة آلاف دولار، ورفع نيمار الرهان إلى عشرة، فرد بتلر بمضاعفته 3 مرات.

وكونهما منافسين حقيقيين، لم يتراجع أي منهما وقررا الدخول بكل المبلغ، فكان الفوز من نصيب لاعب ميامي الذي جمع نحو 174 ألف دولار، وحين فاز توجّه لنيمار قائلاً "أحبّك يا ولد".



