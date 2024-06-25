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بعد رُباعي برشلونة .. نجم ريال مدريد على رادار انتر ميامي

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بعد رُباعي برشلونة .. نجم ريال مدريد على رادار انتر ميامي
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كرة القدم

2024-06-25 | 02:51
بعد رُباعي برشلونة .. نجم ريال مدريد على رادار انتر ميامي

يريد ديفيد بيكهام اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز ناديه إنتر ميامي،

يريد ديفيد بيكهام اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز ناديه إنتر ميامي، ويتجه نظره الآن نحو ريال مدريد، بعد استكمل ضم رباعي برشلونة، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وجوردي ألبا.
وفي السياق، ذكرت بعض الصحافة الإنجليزية، أن بيكهام يريد ضم رافائيل فاران، قلب الدفاع الفرنسي الدولي، البالغ من العمر 31 عاماً، الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد، وأنهى مؤخراً علاقته مع مانشستر يونايتد، وخرج في انتقال حرّ.
وإذا صحّ هذا الكلام، وكان النجم الانجليزي السابق ثابتاً في رغبته، فإنه سيواجه منافسة شرسة من النصر السعودي، حيث يلعب كريستيانو رونالدو، وتبقى كلمة الفصل للاعب نفسه.




بعد رُباعي برشلونة .. نجم ريال مدريد على رادار انتر ميامي

رياضة

كرة القدم

ديفيد بيكهام

برشلونة

ليونيل ميسي

رافائيل فاران

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