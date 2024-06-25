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أسراب من البعوض تهاجم منتخب ألمانيا !!

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أسراب من البعوض تهاجم منتخب ألمانيا !!
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كرة القدم

2024-06-25 | 12:09
أسراب من البعوض تهاجم منتخب ألمانيا !!

تصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط

نتيجة الفياضانات والأمطار، هاجمت أسراب من البعوض المركز التدريبي الخاص بالمنتخب الألماني في بطولة يورو 2024 الجارية في ألمانيا وفق ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، ما أجبر اللاعبين على قضاء معظم وقتهم في الداخل.
ويقع المركز التدريبي الخاص بالمنتخب الألماني في غابات بالقرب من مدينة هيرتسوجيناوراخ البافارية، ويتميز بجميع وسائل الراحة الفاخرة لإبقاء اللاعبين مرتاحين بما فيها حمام سباحة خارجي ومناطق استرخاء.
وأكد يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمانشافت، في تصريحات صحفية "لدينا وباء غير طبيعي من البعوض. علينا أن نتأكد من وجود بعض الرياح وعدم وجود الكثير من الناموس"، الذي يحاول اللاعبون محاربته باستخدام البخاخات، فيما تم تجهيز النوافذ بشباك لمنع الحشرات من الدخول.
وتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز على نظيره الإسكتلندي (5-1) والهنغاري (2-0) ومن تعادل مع المنتخب السويسري (1-1) في ختام مباريات المجموعة الأولى.




أسراب من البعوض تهاجم منتخب ألمانيا !!

رياضة

كرة القدم

يورو 2024

يوليان ناغلسمان

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