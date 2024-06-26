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أسطورة ألمانيا يتغنّى .. مارادونا، ميسي، والآن يامال

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أسطورة ألمانيا يتغنّى .. مارادونا، ميسي، والآن يامال
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كرة القدم

2024-06-26 | 01:10
أسطورة ألمانيا يتغنّى .. مارادونا، ميسي، والآن يامال

لم يتردد في التعبير عن إعجابه بظهور لامين يامال في يورو 2024

لم يتردد لوثار ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني والفائز بالكرة الذهبية في عام 1990، في التعبير عن  إعجابه بظهور لامين يامال في يورو 2024، وهي البطولة التي كرست تاريخياً لاعبين على المستوى الدولي.
لعب جناح نادي برشلونة، البالغ من العمر 16 عاماً، كأساسي في انتصارات المنتخب الإسباني على كرواتيا وإيطاليا، وفي نصف الساعة الأخيرة على ألبانيا، تاركاً بصمات فنية أثارت تعليقاً أكثر من حماسي من ماتيوس.
وقال أسطورة ألمانيا، البالغ من العمر 63 عاماً "مارادونا، ميسي، والآن يامال أو موسيالا، وأضاف "لدى منتخب إسبانيا الكثير من الأمان في التداول وفي المقدمة، لديه لاعبين يتمتعون بالكثير من الجودة، والذين يوفرون الكثير من الموارد عند الهجوم".
وبالفعل، فإن الشعور الذي ولده لامين في بطولة أوروبا، أنه لاعب كرة قدم يلعب بشخصية ونضج غير متناسبين مع عمره.



أسطورة ألمانيا يتغنّى .. مارادونا، ميسي، والآن يامال

رياضة

كرة القدم

لوثار ماتيوس

لامين يامال

يورو 2024

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