لماذا أُطلق على فيران توريس لقب القرش؟

مرّ فيران توريس بتغيير كبير في العقلية خلال الصيف الماضي

مرّ فيران توريس بتغيير كبير في العقلية خلال الصيف الماضي، مكّنه من تحقيق نجاح فوريّ في برشلونة، خاصة في بداية الموسم، قبل أن يتراجع مستواه.

لكن، على الرغم من ذلك، دائماً ما كان يشار إلى توريس بانتظام بإسم "tiburَn" بالإسبانية، ومعناه "سمك القرش".

ويعود أصل اللقب إلى المقاتل لدى منظمة UFC، مواطنه إلياس توبوريا وبعض زملائه في فريق برشلونة، كما كشف خلال مقابلة له.

قال توريس أنّه حمل اللقب حين علّق على مقابلة أجاب خلالها إلياس توبوريا أنه بمثابة سمكة قرش وأنه لا يحب القتال مع السمكات الكبيرة، ليبدأ زملاؤه بالتعليق على منشوراته على انستغرام برمز سمكة القرش، فاكتسب اللقب.

وكشف توريس أيضاً أنّ لقائه مع توبوريا الصيف الماضي أدى إلى تغيير عقليته، اذ قال له "لو قابلتك قبل عامين كنت سأصفعك على وجهه وأقول لك أن تستيقظ، لأنّك لا تعرف ما ينتظرك"، وأضاف أنّه وصل إلى الحضيض ولا يريد أن يكون هناك مرة أخرى.

ويواجه توريس مستقبلاً غامضًا في برشلونة، مع التقارير حول إمكانية بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه في المقابل مصمم على النجاح في العملاق الكاتالوني.





