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ما هي حقيقة العلاقة بين المطربة لولا إنديجو وأشرف حكيمي؟

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ما هي حقيقة العلاقة بين المطربة لولا إنديجو وأشرف حكيمي؟
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كرة القدم

2024-06-27 | 09:04
ما هي حقيقة العلاقة بين المطربة لولا إنديجو وأشرف حكيمي؟

حسمت المطربة الإسبانية لولا إنديجو الجدل

حسمت المطربة الإسبانية لولا إنديجو الجدل بشأن علاقتها مع النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان.
وباتت إنديجو وحكيمي حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما شوهدا يستمتعان بقضاء إجازة في إيبيزا على متن يخت فاخر، ما أثار موجة من التعليقات حول قصة حب مزعومة بينهما.
وقالت لولا في رسالة إلكترونية "المضايقات لا تطاق، لم أتحدث قط عن حياتي الشخصية، لكني مرتبطة منذ عامين، والآن يربطونني برجل لأننا نتنفس الهواء نفسه دون أي سياق، أتلقى العنف اللفظي والإذلال الذي لا معنى له، الصحافة فظيعة للغاية، لكن الوضع هنا أسوأ بكثير".
في المقابل، وعلى الرغم من متابعته لها على إنستغرام، لجأ حكيمي إلى الصمت، ولم يعلق على ما قالته إنديجو على مواقع التواصل الإجتماعي.


ما هي حقيقة العلاقة بين المطربة لولا إنديجو وأشرف حكيمي؟

رياضة

كرة القدم

لولا إنديجو

أشرف حكيمي

باريس سان جيرمان

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