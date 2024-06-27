شخصية عربية مصرية بارزة في يوفنتوس الايطالي

الملياردير المصري قام بشراء حصة في الشركة

كشفت البيانات التي نشرها الموقع الرسمي لشركة أيكسور (Exor) المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن الملياردير المصري ناصف ساويرس، قام بشراء حصة في الشركة.

وذكّرت الشركة على موقعها على الإنترنت، أن مجلس شركاء أيكسور هو مجموعة من قادة الأعمال الناجحين للغاية، الذين يمثلون مجموعة واسعة من الشركات والجنسيات والخلفيات والخبرات، ومهمتهم جلب خبرات ورؤى إضافية حول فرص الأعمال الجديدة المحتملة.

وساويرس، هو الرئيس التنفيذي لشركة OCI Global وله أدوار في مجموعة شركات أخرى، ويعتبر أغنى رجل أعمال في مصر، وقد ربح نحو 270 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، ويحتل المركز 297 ضمن أكبر أثرياء العالم، كما قفزت ثروته إلى 8.68 مليار دولار بحلول بداية تداولات اليوم الخميس.







