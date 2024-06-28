لامين يامال ينجح في الثانوية العامة ويقود إسبانيا في يورو 2024

اجتاز امتحاناته أثناء تألقه في بطولة أمم أوروبا

اكتشف لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني، البالغ من العمر 16 عاماً، أنه اجتاز امتحاناته أثناء تألقه في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وكان يامال كشف أنّه يتابع دراسته ويخضع للامتحانات أثناء تواجده مع منتخب بلاده الذي اجتاز دور المجموعات وبالعلامة الكاملة، وسيقابل منتخب جورجيا في ثمن نهائي البطولة.

ووفقاً للأخبار الواردة من إسبانيا، اجتاز يامال امتحانات ESO هذا الأسبوع، وهو ما يعادل في إسبانيا شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة.

وبينما نجح يامال في اجتياز امتحاناته المدرسية، لم تحسم خطواته التعليمية التالية بعد، فهو يواجه خيار الاستمرار في العامين الأخيرين من التعليم الثانوي، أو الالتزام الكامل بمسيرته الكروية المزدهرة، وسيؤثر هذا القرار بشكل كبير على مستقبله، كما في منتخب إسبانيا، لتنهال عليه الإشادات.





