يورو 2024: مفاجأة في تشكيلة الأسوأ في دور المجموعات

أسوأ تشكيلة في دور المجموعات من بطولة كأس أمم اوروبا

حدد موقع "سوفا سكور" المتخصص بالاحصائيات والبيانات الرياضية، أسوأ تشكيلة في دور المجموعات من بطولة كأس أمم اوروبا - يورو 2024، الجارية في ألمانيا.

وفي مفاجأة، كان حارس المرمى الألماني مانويل نوير في طليعة التشكيلة، على الرغم من تأهل منتخب بلاده إلى ثمن النهائي، في صدارة المجموعة الأولى، حيث نال 6.7 من 10 في التقييم، الى جانب المهاجم الدانماركي راسموس هويلوند (6.47 من 10).

وضمت التشكيلة، في الدفاع رالستون (اسكتلندا) وهراناتش (التشيك) وأتيلا فيولا وميلوس كيركيز (المجر)، وفي خط الوسط، السويسري فيدمر والإيطالي. فراتيسي والبولندي فرانكوفسكي، وفي الهجوم السلوفيني ملاكار والألباني أساني والدانماركي هويلوند.









