حارس مرمى صربيا تسبب بفضيحة في ميونيخ

لم يكن الإقصاء من دور المجموعات هو الحدث الوحيد

لم يكن الإقصاء من دور المجموعات في كأس أمم اوروبا بعد تعادلين وخسارة وتذيّل المجموعة الثالثة، هو الحدث الوحيد بالنسبة الى منتخب صربيا، بل المشاكل غير الرياضية، حيث كان فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس المرمى بطل الرواية في معركة وقعت في حانة في ميونيخ.

وذكرت صحيفة تيليجراف الصربية، أنه بعد التعادل مع سلوفينيا، منح المدرب دراجان ستويكوفيتش لاعبيه يوم عطلة قبل المباراة الهامة ضد الدانمارك، فقرر البعض قضاء الوقت مع عائلاتهم، بينما اختار آخرون الخروج إلى حانة حيث الموسيقيون الصرب.

كان هذا هو الحال مع فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حيث انتشر خبران، الأول انه تصادم مع أحد المشجعين الذي وبخه لوجوده في الحانة وشربه الخمر، والثاني أنه تصادم مع رجال الأمن بعد منعه من الدخول بسبب زيّه الرياضي ودون معرفته.

وكانت المفاجأة مع وصول المنتخب الصربي إلى مطار بلغراد، حين تحدث المدرب ستويكوفيتش ورمى "القنبلة" وسط دهشة وجهل بعض الصحفيين الذين لم يعرفوا ما حدث "إنها فضيحة عندما تسكر في حانات ميونيخ وأوغسبورغ وعندما تقاتل في التدريب".







