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فيديو - مُزاح ميسي وتألق لاوتارو والعلامة الكاملة للأرجنتين

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فيديو - مُزاح ميسي وتألق لاوتارو والعلامة الكاملة للأرجنتين
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كرة القدم

2024-06-30 | 03:09
فيديو - مُزاح ميسي وتألق لاوتارو والعلامة الكاملة للأرجنتين

تحت أنظار قائده ميسي الذي جلس على مقاعد البدلاء

تحت أنظار قائده ليونيل ميسي، الذي جلس على مقاعد البدلاء، بسبب الإصابة، أكمل منتخب الأرجنتين علامته الكاملة في الدور الاول من مسابقة "كوبا أميركا"، بتغلبه في الجولة الثالثة على بيرو، بثنائية نظيفة.
ويدين "راقصو التانجو" بالفضل في هذا الفوز الثالث إلى مهاجمه لاوتارو مارتينيز، الذي واصل تألقه، وسجّل الهدفين في الدقيقتين 47 و86، بعدما هزّ شباك كندا (2-0) وتشيلي (1-0)، وهو يتصدر ترتيب هدّافي البطولة حالياً (4).
وعلى الرغم من الفوز، كان الفيديو الاكثر انتشاراً في الارجنتين، لقطة المزاح على مقاعد البدلاء، بين القائد ليونيل ميسي وزميله رودريغو دي بول، لاعب أتليتكو مدريد الاسباني.



فيديو - مُزاح ميسي وتألق لاوتارو والعلامة الكاملة للأرجنتين

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

لاوتارو مارتينيز

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