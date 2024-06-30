فيديو - يورجن كلوب يستمتع في ملاعب التنس !

بعيداً عن الضجيج الذي يحمله الدوري الانجليزي الممتاز

بعيداً عن كرة القدم، والضجيج الذي يحمله الدوري الانجليزي الممتاز، والتوتر الذي يُغلّف الحياة برمتها حين تكون مُدرّباً لفريق بحجم ليفربول، يعيش المدرب الالماني يورجن كلوب حياته بشكل طبيعي ويتمتع بشمس اسبانيا وشواطئها.

وفي السياق، كان كلوب من على المُدرّج نجم المباراة النهائية لدورة مايوركا في التنس الى خلصت الى فوز التشيلياني أليخاندرو تابيلو، المصنف 24 عالمياً، على النمساوي سيبستيان أوفنر، المصنف 54 بنتيجة (6-3 و6-4).

وكان كلوب، البالغ 57 عاماً، فاجأ العالم قبل نهاية الموسم الفائت بقراره ترك التدريب حالياً والراحة، بعدما قاد ليفربول خلال الفترة من 2015 الى 2024 الى ثمانية ألقاب.



