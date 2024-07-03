فيديو - فريق سجّل هدفاً دون أن يلمس الكرة مُطلقاً !!

بعد 18 ثانية على بداية المباراة ومن دون أن يلمس الكرة

في مباراة جرت في الخامس والعشرين من الشهر الفائت، ضمن بطولة الدرجة الثانية البرازيلية، سجل نوفوريزونتينو هدفه الأول بعد 18 ثانية على بداية المباراة من دون أن يلمس الكرة مُطلقاً.



فمن نقطة البداية، تبادل لاعبو سبورت ريسيفي النقلات الى أن قام أليسون دياز بتمرير الكرة عكسية الى حارس المرمى غير الموجود في عرينه، لتهزّ الشباك.

وتمكن نوفوريزونتينو من تسجيل هدف آخر بواسطة فابريسيو دانيال، وردّ ريسيفي بهدف لم يكن كافياً، ليخسر المباراة (1-2).