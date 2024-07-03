الطريق الشائكة الى نهائي يورو 2024

اكتملت صورة الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا - يورو 2024

مع فوز تركيا على النمسا (2-1) ليل أمس الثلاثاء، تكون قد اكتملت صورة الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا - يورو 2024 الجارية في ألمانيا.

تنطلق مباريات هذا الدور يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب منتخب ألمانيا المُضيف مع منتخب إسبانيا عند السابعة مساءً (بتوقيت بيروت) في قمّة مُبكرة على ملعب إم أتش بي أرينا في شتوتغارت، ويليها عند العاشرة قمّة أخرى، إذ تلتقي فرنسا مع البرتغال على ملعب فولكسبارك في هامبورغ.

ومن المعروف أن الفائزين في هاتين المباراتين سوف يتواجها في الدور نصف النهائي، في أصعب طريق ممكنة إلى اللقب.

وفي المقلب الآخر، تلعب السبت توالياً إنجلترا مع سويسرا على ملعب مركور شبيل أرينا في دوسلدورف، ثم تركيا مع هولندا على الملعب الأولمبي في برلين، على أن يتلقي الفائزان في نصف النهائي.





