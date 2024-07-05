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فيديو - ميسي استنسخ رونالدو وزملاؤه أنقذوه من كارثة

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فيديو - ميسي استنسخ رونالدو وزملاؤه أنقذوه من كارثة
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كرة القدم

2024-07-05 | 03:23
فيديو - ميسي استنسخ رونالدو وزملاؤه أنقذوه من كارثة

تأهل منتخب الأرجنتين الى نصف نهائي "كوبا أميركا 2024"

بفضل ركلات الترجيح، تأهل منتخب الأرجنتين الى نصف نهائي "كوبا أميركا 2024"، بعد أن انتهى الوقت الأصلي مع الإكوادور الى التعادل (1-1)، حيث تقدم بهدف المدافع ليساندرو مارتينيز (35) وتلقى  هدف التعادل (90+1) بواسطة كيفين رودريغيز.
وفي ركلات الترجيح، كرر ليونيل ميسي ما حصل مع غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو، الذي أهدر ركلة جزاء في مواجهة البرتغال وسلوفينيا في يورو 2024، حيث أهدر "البرغوت" وعوّض كل من جوليانو ألفاريز وماك أليستير ومونتيل وأوتاميندي، فيما تصدى إيميليانو مارتيينز حارس الأرجنتين لركلتي مينا وميندا.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني الى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة كندا وفنزويلا.
 
 



فيديو - ميسي استنسخ رونالدو وزملاؤه أنقذوه من كارثة

رياضة

كرة القدم

منتخب الأرجنتين

كوبا أميركا 2024

ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

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