هذا هو موعد تقديم ريال مدريد لمبابي وإندريك

سيمرر اللاعبان الفحص الطبي في عيادة فالديبيباس وتوقيع عقديهما

بعد توقف نهاية الموسم، يواجه ريال مدريد المرحلة الأخيرة من عطلته، ويقترب أكثر فأكثر من الأحداث التي ستعيده إلى دائرة الضوء الرياضية.

هذا هو الحال، قبل كل شيء، في تقديم كيليان مبابي، كلاعب جديد للميرينجي، حيث تقرر الموعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، 16 تموز - يوليو، في حدث يأمل في جمع الآلاف من المدريديستا، مع الأخذ في الاعتبار أن ملعب ميرينجو سيستضيف أربع حفلات موسيقية متتالية للفنان العالمي كارول جي في الأيام التالية.

من جانبه، سيتعين على إندريك الانتظار قليلا، ولكن من حيث المبدأ، سيتم الاعلان عنه في 26 تموز - يوليو ظهراً.

قبل ذلك، كالعادة، سيمرر اللاعبان الفحص الطبي في عيادة فالديبيباس، وسيقومان بتوقيع عقديهما مع رئيس النادي فلورنتينو بيريث.





