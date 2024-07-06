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فيديو - ما هو سرّ احتفالية مايكل ميرينو بهدفه القاتل في مرمى ألمانيا؟

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فيديو - ما هو سرّ احتفالية مايكل ميرينو بهدفه القاتل في مرمى ألمانيا؟
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كرة القدم

2024-07-06 | 04:25
فيديو - ما هو سرّ احتفالية مايكل ميرينو بهدفه القاتل في مرمى ألمانيا؟

كان الملفت طريقة ميرينو في الاحتفال

انتهى مشوار المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا 2024 المقامة على أرضه، بعد أن خسر (1-2) أمام المنتخب الإسباني في مباراة ملحميّة مثيرة للغاية.
وتقدّم الإسبان عن طريق البديل داني أولمو في الدقيقة 51، وعادل البديل أيضاً فلوريان فيرتز في الدقيقة 89، إلى أن أطلق مايكل ميرينو رصاصة الرحمة بكرة رأسيّة في شباك الألمان بعد تمريرة حاسمة من المتألّق داني أولمو في الدقيقة 119.
وكان الملفت طريقة ميرينو في الاحتفال، حيث دار حول راية الركنية، في إعادة لاحتفالية والده آنخيل ميرينو قبل 33 عاماً في ملعب شتوتغارت بالذات، وتحديداً في موسم 1991-1992، حين كان لاعباً لنادي أوساسونا الإسباني الذي فاز (3-2) على شتوتغارت في كأس الاتحاد الأوروبي.


فيديو - ما هو سرّ احتفالية مايكل ميرينو بهدفه القاتل في مرمى ألمانيا؟

رياضة

كرة القدم

داني أولمو

فلوريان فيرتز

مايكل ميرينو

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