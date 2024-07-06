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فيديو - عراك بين المشجعين .. الإنجليز يستخدمون إسبانيا ضد الألمان

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فيديو - عراك بين المشجعين .. الإنجليز يستخدمون إسبانيا ضد الألمان
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كرة القدم

2024-07-06 | 04:32
فيديو - عراك بين المشجعين .. الإنجليز يستخدمون إسبانيا ضد الألمان

اندلع صراع ليلة الجمعة بين مشجعي منتخبيّ إنجلترا وألمانيا

اندلع صراع ليلة الجمعة بين مشجعي منتخبيّ إنجلترا وألمانيا، بعد خروج "المانشافت" من ربع نهائي يورو 2024 على يد اسبانيا اثر مباراة رائعة.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، مشجعي إنجلترا وهم يسخرون من المشجعين الألمان، قبل أن يبدأ قتال بالأيدي، بينما أغلقت الشرطة جانبي الشارع حيث كان المشجعون يشربون طوال اليوم.
وقال أحد الشهود أنّ مشجعي إنجلترا كانوا يسخرون من الألمان بعد خسارتهم أمام إسبانيا، ثم بدأوا في إنشاد أغاني مثل" هل سبق لك أن رأيت الألمان يفوزون بالحرب؟".
وشارك نحو 20 رجلاً إنجليزياً في مواجهة مجموعة من الألمان، وألقوا البيرة عليهم، فيما منعت شرطة مكافحة الشغب الناس من دخول المنطقة المحيطة بحانة تسمى Steak-Haus.
وانتهت المشاجرات بسرعة، لكن المشجعين الانجليز حاولوا تأجيج الموقف مرة أخرى، من خلال غناء "La Viva Espanol"، فأرسلت الشرطة ضباطاً للقيام بدوريات وإبعاد المشجعين.
 
 




فيديو - عراك بين المشجعين .. الإنجليز يستخدمون إسبانيا ضد الألمان

رياضة

كرة القدم

المانشافت

يورو 2024

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