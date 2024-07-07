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إحصائية - إندريك لم يمرر الكرة سوى مرة واحدة صحيحة !!

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إحصائية - إندريك لم يمرر الكرة سوى مرة واحدة صحيحة !!
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كرة القدم

2024-07-07 | 05:01
إحصائية - إندريك لم يمرر الكرة سوى مرة واحدة صحيحة !!

كان اللافت في المباراة غياب الروح والآداء لدى لاعبي السيليساو

سقط منتخب البرازيل بركلات الترجيح (2-4) ونجحت أوروجواي في إقصاءه، وتأهلت الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2024).
وكان اللافت في المباراة غياب الروح والآداء لدى لاعبي السيليساو، وذكرت احصائية أن إندريك، الذي لعب أساسياً للمرة الاولى، لم يمرر الكرة سوى مرة واحدة صحيحة فقط خلال 90 دقيقة.
وقال اندريك بعد المباراة "حزين للإقصاء من البطوله مثل كل البرازيليين، الإقصاء مؤلم وخاصة اذا كان بركلات الترجيح، ولكن علينا الآن أن نرفع رؤوسنا، وكل ما نريده هو أن نعيد البرازيل للقمة مرة اخرى، سنواصل العمل والتخطيط من الآن لبطولة كأس العالم" .
أما زميله دانيلو فقال "اتفهم وجود غضب علينا وهذا متوقع، ولكن يجب ان نمنح الوقت اكثر لهؤلاء الفتيان في المنتخب، فهم يحتاجون أن نصبر عليهم لأنهم يمثلون الجيل الجديد".



إحصائية - إندريك لم يمرر الكرة سوى مرة واحدة صحيحة !!

رياضة

كرة القدم

منتخب البرازيل

إندريك

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