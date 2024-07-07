هذه هي حكاية "الذئاب الرمادية" في تركيا

منعت الشرطة الألمانية مسيرة لجماهير منتخب تركيا

منعت الشرطة الألمانية مسيرة لجماهير منتخب تركيا قبيل المواجهة التي انتهت الى خسارة فريقهم (1-2) أمام هولندا، وتأهل الأخيرة لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024.

وذكرت الشرطة الالمانية في بيان أن "مسيرات الجماهير ليست منصة للرسائل السياسية"، خصوصاً مع قيام الكثيرين منهم بأداء إشارة "الذئاب الرمادية" المثيرة للجدل.

وكانت حالة من الغضب سادت بين الأتراك بسبب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف المدافع التركي ميريح ديميرال لمباراتين بعد تفعيله تحية "الذئاب الرمادية" أثناء احتفاله بالفوز على النمسا (2-1) في الدور ثُمن النهائي، معتبراً التحية ذات طبيعة يمينية متطرفة ضد الأقليات العرقية في تركيا.

ومن المتعارف عليه أن الذئاب الرمادية هي منظمة تركية يمنية متطرفة تشكلت في أواخر العام 1960، ومثلت الذراع المسلح لحزب الحركة القومية، المشهورة بكرهها للأكراد والعرب والأرمن واليونانيين، وكانت معادية للسلطات التي اتهمتها بالارهاب، لكنها حالياً من أبرز المؤيدين للرئيس رجب طيب إردوغان.







