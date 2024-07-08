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بطل العالم يتهم الدوري الانجليزي بإفشال المنتخب البرازيلي !!

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بطل العالم يتهم الدوري الانجليزي بإفشال المنتخب البرازيلي !!
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كرة القدم

2024-07-08 | 01:39
بطل العالم يتهم الدوري الانجليزي بإفشال المنتخب البرازيلي !!

حدد بطل العالم السابق أحد أسباب فشل منتخب البرازيل منذ سنوات

في حديث مضمونه غريب من نوعه إلى حدّ بعيد، وقد يحمل جانباً من القيمة الفنية والتحليلية، لصدوره عن لاعب كبير بحجم كافو، حدد بطل العالم السابق أحد أسباب فشل منتخب البرازيل منذ سنوات.
وقال كافو "أخشى ان يزداد عدد اللاعبين البرازيليين في الدوري الانجليزي، فهذا يقلل فرص البرازيل بالفوز ببطولة كأس العالم".
وأضاف كافو "الصحافة الانجليزية تغسل دماغ اللاعبين في الدوري الانجليزي بأنهم الأفضل في العالم، في حين انهم ليسوا كذلك، وأنا شخصياً أُفضّل الذهاب الى الدوري الاسباني، حيث لا وجود للأكاذيب والوهم، ولا اعلاميين يقومون بالمبالغات في تقدير اللاعبين، فالاعلام هناك يتحدث فقط عن كرة القدم".
وجاء حديث كافو، البالغ 45 عاماً، بطل كأس العالم مرتين، بعد خروج منتخب البرازيل من كوبا أميركا بركلات الترجيح امام اوروجواي، في سياق آداء غير مقنع ونتائج متقلبة.



بطل العالم يتهم الدوري الانجليزي بإفشال المنتخب البرازيلي !!

رياضة

كرة القدم

كافو

كأس العالم

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