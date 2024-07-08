عريضة ألمانية تُطالب بإعادة المواجهة مع إسبانيا !!

أطلق مشجعون عريضة تهدف الى إعادة مباراة الدور ربع النهائي من يورو 2024

أطلق مشجعون ألمان عريضة تهدف الى إعادة مباراة الدور ربع النهائي من يورو 2024 الجارية حالياً على أرضهم.

وخرج فريق المدرب جوليان ناجلسمان على يد إسبانيا يوم الجمعة بعد الخسارة (1-2)، واعتقد الألمان أنه كان يجب منحهم ركلة جزاء، قبل أن يسجّل ميرينو هدف الفوز للإسبان، حين اصطدمت الكرة من تسديدة جمال موسيالا بيد مارك كوكوريلا، وهو ما رفضه الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

والآن، تم إطلاق عريضة على الإنترنت من قبل المشجعين الألمان، بهدف الوصول إلى 500 ألف توقيع، وقد وصلت بالفعل إلى 350 ألفاً حتّى كتابة هذا الخبر.

ولكن، تبيّن أن تايلور كان على حق في حكمه بالاستناد الى إرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي حدد موجزاً قبل البطولة حول لمس الكرة لليد، مُعطياً مثالا محدداً تماماً كحالة مارك كوكوريلا، قائلا إنه لا ينبغي أن تحتسب كلمسة يد أو أن تمنح ركلة جزاء بسببها.

وأكد الموجز أن هذه الحالة تختلف عن ركلة الجزاء التي حصل عليها يواكيم أندرسن ضد ألمانيا، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن وضع الذراع حينها كات غير طبيعية وخلقت حاجزاً.







