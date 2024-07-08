الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

برشلونة يحصل على تعويض مالي بسبب بيدري

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة يحصل على تعويض مالي بسبب بيدري
A-
A+

كرة القدم

2024-07-08 | 01:48
برشلونة يحصل على تعويض مالي بسبب بيدري

سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدفع مبلغ من المال لتعويض غياب اللاعب

لن يحتاج نادي برشلونة الاسباني لأن يُطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدفع تعويضات بسبب الإصابة التي تعرّض لها نجمه بيدري في يورو 2024.
فقبل مباراة نصف نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وفرنسا المقررة يمساء يوم غد الثلاثاء، أكد بيدري أنه سيبقى مع الفريق، لكنه لن يلعب أي دور آخر في البطولة، بعد أن أجبر على الخروج في الدقائق الأولى من الفوز (2-1) في ربع النهائي على ألمانيا المضيفة، مع تأكيد إصابته بالتواء في الركبة.
واعتذر توني كروس عن التدخل الذي أصاب بيدري، في حين يركز نجم برشلونة على تعافيه، إذ من المقدر أن يغيب لمدة 4-6 أسابيع، كما قد يغيب عن بداية الموسم 2024/25 مع برشلونة.
لكن هناك بعض الأخبار الإيجابية لناديه، إذ سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدفع مبلغ من المال لتعويض غياب اللاعب، وهو يصل 7.5 مليون يورو كحدّ أقصى للإصابات طويلة المدى، إذا غاب لاعب لأكثر من 28 يوماً.
ويعتمد الرقم النهائي على عدد أيام الغياب، وفي حالة بيدري، سيكون العدد ابتداءً من 2 آب - أغسطس، وبمعدل 20,500 يورو في اليوم الواحد، وقد يصل المبلغ الى ما بين 300 و 400 ألف يورو تقريباً.


برشلونة يحصل على تعويض مالي بسبب بيدري

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بيدري

يورو 2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
توني كروس لا يريد العيش في ألمانيا والسبب صادم
إندريك يتسبب بالمشاكل لخزانة ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

صداع في رأس مدرب برشلونة .. الاصابات تضرب النجوم
01:59

صداع في رأس مدرب برشلونة .. الاصابات تضرب النجوم

مع بقاء ثلاثة أيام فقط على بداية الموسم التحضيري

01:59

صداع في رأس مدرب برشلونة .. الاصابات تضرب النجوم

مع بقاء ثلاثة أيام فقط على بداية الموسم التحضيري

فيديو - مغنّي عالمي ينسحب من المسرح بسبب منتخب إسبانيا
01:54

فيديو - مغنّي عالمي ينسحب من المسرح بسبب منتخب إسبانيا

في مواجهة الموقف المستجد اختار إم جي مغادرة المسرح

01:54

فيديو - مغنّي عالمي ينسحب من المسرح بسبب منتخب إسبانيا

في مواجهة الموقف المستجد اختار إم جي مغادرة المسرح

توني كروس لا يريد العيش في ألمانيا والسبب صادم
01:53

توني كروس لا يريد العيش في ألمانيا والسبب صادم

ختم مسيرته مع ناديه ومع المانشافت بالخروج على يد إسبانيا من يورو 2024

01:53

توني كروس لا يريد العيش في ألمانيا والسبب صادم

ختم مسيرته مع ناديه ومع المانشافت بالخروج على يد إسبانيا من يورو 2024

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024