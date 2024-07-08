برشلونة يحصل على تعويض مالي بسبب بيدري

سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدفع مبلغ من المال لتعويض غياب اللاعب

لن يحتاج نادي برشلونة الاسباني لأن يُطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدفع تعويضات بسبب الإصابة التي تعرّض لها نجمه بيدري في يورو 2024.

فقبل مباراة نصف نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وفرنسا المقررة يمساء يوم غد الثلاثاء، أكد بيدري أنه سيبقى مع الفريق، لكنه لن يلعب أي دور آخر في البطولة، بعد أن أجبر على الخروج في الدقائق الأولى من الفوز (2-1) في ربع النهائي على ألمانيا المضيفة، مع تأكيد إصابته بالتواء في الركبة.

واعتذر توني كروس عن التدخل الذي أصاب بيدري، في حين يركز نجم برشلونة على تعافيه، إذ من المقدر أن يغيب لمدة 4-6 أسابيع، كما قد يغيب عن بداية الموسم 2024/25 مع برشلونة.

لكن هناك بعض الأخبار الإيجابية لناديه، إذ سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدفع مبلغ من المال لتعويض غياب اللاعب، وهو يصل 7.5 مليون يورو كحدّ أقصى للإصابات طويلة المدى، إذا غاب لاعب لأكثر من 28 يوماً.

ويعتمد الرقم النهائي على عدد أيام الغياب، وفي حالة بيدري، سيكون العدد ابتداءً من 2 آب - أغسطس، وبمعدل 20,500 يورو في اليوم الواحد، وقد يصل المبلغ الى ما بين 300 و 400 ألف يورو تقريباً.





