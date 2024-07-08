فيديو - مغنّي عالمي ينسحب من المسرح بسبب منتخب إسبانيا

في مواجهة الموقف المستجد اختار إم جي مغادرة المسرح

انسحب المغني التشيلي، كريس إم جي، من مهرجان بورو لاتيني، الذي أقيم قبل أيام في إشبيلية، بعد أداء أغنيتين فقط.

فقد استجدت مشاكل في الصوت، ما اجبر المغني على الانسحاب، وعندما عاد إلى المسرح ، أولى الجمهور الحاضر اهتماما أكبر لأهداف مباراة إسبانيا ضد ألمانيا أكثر من أدائه.

وفي مواجهة هذا الموقف، اختار إم جي مغادرة المسرح، وقررت اللجنة المنظمة بث المباراة على شاشات المسرح، ليأتي هدف مايكل ميرينو القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، وتفوز إسبانيا ... والباقي للتاريخ.



