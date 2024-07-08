صداع في رأس مدرب برشلونة .. الاصابات تضرب النجوم

مع بقاء ثلاثة أيام فقط على بداية الموسم التحضيري

مع بقاء ثلاثة أيام فقط على بداية الموسم التحضيري، وما يزيد قليلا عن شهر على انطلاق موسم 2024-25، وتحديداً في 17 آب - أغسطس ضد فالنسيا، سيكون على هانزي فليك التعامل مع نكستين في غضون 24 ساعة فقط.

أصيب بيدري مع منتخب إسبانيا، وأصيب رونالدو أراوخو مع منتخب أوروجواي، وهما لاعبا كرة قدم لهما وزن هائل داخل الفريق الكاتالوني.

في حالة بيدري، الذي أصيب في ربع نهائي يورو 2024 ضد ألمانيا، تبين أنه سيغيب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، حيث يعاني من التواء جانبي داخلي من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى.

وفي حالة أراوخو، يبدو أن اللاعب سوف يغيب لفترة ثمانية أسابيع، ما يعني أنه وبيدري سوف يغيبان عن فترة الاعداد التي يبدأها المدرب الالماني ليدخل بها الموسم.









