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فيديو - من هي "الهنديّة" الجميلة التي تشجّع منتخب كولومبيا؟

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فيديو - من هي &quot;الهنديّة&quot; الجميلة التي تشجّع منتخب كولومبيا؟
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كرة القدم

2024-07-09 | 01:45
فيديو - من هي "الهنديّة" الجميلة التي تشجّع منتخب كولومبيا؟

بعد تعادل كولومبيا مع البرازيل والفوز الساحق على بنما في ربع النهائي

انتشرت فيديوهات وصور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال بطولة "كوبا أميركا" الجارية في الولايات المتحدة، وخصوصاً بعد تعادل كولومبيا مع البرازيل (1-1) في الدور الاول والفوز الساحق على بنما (5-0) في ربع النهائي.
الفيديوهات والصور هي لمشجعة كولومبية كانت ترتدي الريش، ومُنحت اسم "الهندية" وتبين أنها ويندي سانشيز، التي عرّفت عن نفسها "أنا طالبة علم النفس، عمري 24 عاماً، وأحب المنتخب الوطني الكولومبي".
وكشفت ويندي عن سبب ارتدائها الريش لمباريات كولومبيا "كان لديّ هذا الزي من جلسة تصوير ... وخاطرت بارتدائه في مباراة المنتخب الوطني ولم أكن أعتقد أنه سيجذب الكثير من الاهتمام".




فيديو - من هي "الهنديّة" الجميلة التي تشجّع منتخب كولومبيا؟

رياضة

كرة القدم

كوبا أميركا

ويندي سانشيز

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