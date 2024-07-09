فيديو - الأسطورة روبرتو باجيو يبكي .. إليكم السبب

لم يستطع روبرتو باجيو كبح دموعه خلال مباراة جمعت أساطير الدوري الإيطالي يوم الأحد، وشارك فيها أيضا دييجو ميليتو وأندريه شيفتشينكو، من بين آخرين.

ولا يزال المشجعون الإيطاليون يحبون باجيو كثيراً، وأظهر الكثيرون عاطفتهم لصاحب "ذيل الحصان المقدس، عندما انضم إلى أساطير آخرين في الدوري الإيطالي في مباراة نظمتها صفحة Operazione Nostalgia على فايسبوك.

وقبل المباراة، لوح باجيو لأكثر من 12 الف مشجع في المدرجات، ولم يستطع كبح دموعه لرؤية كل الحب الذي تلقاه من المشجعين واللاعبين الذين شاركوا معه في المباراة.