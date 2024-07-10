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لامين يامال متعة العين أسقط الملك وتباهى .. يعرف نفسه !!

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لامين يامال متعة العين أسقط الملك وتباهى .. يعرف نفسه !!
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كرة القدم

2024-07-10 | 01:51
لامين يامال متعة العين أسقط الملك وتباهى .. يعرف نفسه !!

يثبت لامين يامال، يوماً بعد يوم، أنّه لاعب من طينة الكبار

يثبت لامين يامال، يوماً بعد يوم، أنّه لاعب من طينة الكبار، على الرغم من أنّه لم يبلغ السابعة عشرة من عمره بعد، وما هدفه الرائع لإسبانيا في شباك المنتخب الفرنسي في مباراة نصف نهائي بطولة يورو 2024 إلّا الدليل الذي يؤكّد تميّزه.
وردّ الشاب الذي يبلغ السابعة عشرة يوم 13 الجاري، بهدفه المذهل على أمر مزعج حصل قبل المباراة، حين خرج اللاعب الفرنسي آدريان رابيوت ليقول "لامين لاعب لديه الجودة، لكن لا أعلم إن كان سيحافظ على هدوئه".
وأضاف رابيوت "من الواضح  أنّ الأمر سيكون صعباً عليه، سنضغط عليه ونخرجه من منطقة الراحة، وإن اراد اللعب في النهائي عليه القيام بأشياء أكثر مما فعل".
ورد اللاعب الإسباني بطريقته الخاصة، حين نشر صورة على حسابه على منصة انستغرام لـ"ملك" الشطرنج وأرفقها بعبارة "تحرك بهدوء ولا تتكلم إلا حين يأتي الوقت الذي تقول فيه (كش ملك)".
وبعد المباراة وتسجيل هدفه وفوز منتخب بلاده "تكلّم" يامال وردّ على خصمه وقال له "تكلم الآن تكلم الآن" مع اشارة بيديه للسكوت، وحين سئل في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء عن قوله للعدسات "قلت للكاميرا بعد الهدف .. تحدث تحدث" فقال "المقصود يعرف نفسه".



لامين يامال متعة العين أسقط الملك وتباهى .. يعرف نفسه !!

رياضة

كرة القدم

آدريان رابيوت

لامين يامال

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