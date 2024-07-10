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إنجلترا المُترنّحة تستند لركلات الترجيح لتواجه هولندا المُقنعة !!

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إنجلترا المُترنّحة تستند لركلات الترجيح لتواجه هولندا المُقنعة !!
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كرة القدم

2024-07-10 | 02:25
إنجلترا المُترنّحة تستند لركلات الترجيح لتواجه هولندا المُقنعة !!

ترنحت إنجلترا كثيراً خلال يورو 2024

ترنحت إنجلترا كثيراً خلال يورو 2024، لكنها مع ذلك، وصلت الى نصف نهائي آخر، فللمرة الثالثة في بطولة كبرى تحت قيادة جاريث ساوثجيت، يتأهل "منتخب الأسود الثلاثة" إلى دور الأربعة، وتقف هولندا في طريقه لنهائي يورو متتالي.
لم يكن فريق المدرب رونالد كومان مقنعاً في دور المجموعات، لكن على عكس منافسه في دورتموند ليلة اليوم الأربعاء، فقد استعاد توازنه في الأدوار الإقصائية.
وفي حين احتاجت إنجلترا إلى وقت إضافي، وهدف جود بيلينجهام المذهل في مرمى سلوفاكيا، ثم حافظت على الكمال من ركلة جزا،ء واعتمدت على تصدي جوردان بيكفورد للتغلب على سويسرا بركلات الترجيح، فقد تغلبت هولندا على رومانيا (3-0) وعلى تركيا (2-1)، وكلاهما في غضون 90 دقيقة.
ذهبت إنجلترا إلى الوقت الإضافي في مباراتي خروج المغلوب، ووحدهم البرتغال في يورو 2016 وإسبانيا في يورو 2020 وإيطاليا في يورو 2020، ذهبوا إلى الوقت الإضافي ثلاث مرات في نسخة واحدة من النهائيات.



إنجلترا المُترنّحة تستند لركلات الترجيح لتواجه هولندا المُقنعة !!

رياضة

كرة القدم

يورو 2024

جاريث ساوثجيت

منتخب الأسود الثلاثة

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