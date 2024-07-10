من يُنقذ المركب الانجليزي هذه المرّة ..ساكا، بيكفورد أم منّ؟

أنقذ بوكايو ساكا بمجهوده الفرديّ المركب الانجليزي من الغرق

أنقذ بوكايو ساكا بمجهوده الفرديّ المركب الانجليزي من الغرق، وأكمل حارس المرمى جوردان بيكفورد المهمة في ركلات الترجيح ضد السويسريين.

بالنسبة للهولنديين، سيكون نصف النهائي السادس في اليورو، وهم الذين خسروا آخر أربع مباريات، وجاء فوزهم الوحيد على انجلترا في العام 1988، وقد استمروا في الفوز، الى أن أحرزوا لقب تلك البطولة، التي تألق فيها ماركو فان باستن، وسجل أحد أشهر الأهداف في تاريخ المسابقة في النهائي.

وستكون هذه أول مباراة لهولندا في الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا منذ عام 2004، على الرغم من وجود 16 فريقا فقط يتنافسون آنذاك بدلا من 24 ، وفي تلك المناسبة، خسروا (1-2) أمام الدولة المضيفة البرتغال.

وإذا ما تأخر منتخب هولندا الليلة بالنتيجة، فمن غير المرجح أن يصاب بالذعر، اذ فاز بمباراتين بعد أن استقبل الهدف الأول، وذلك على بولندا (2-1) في دور المجموعات وتركيا بالنتيجة نفسها في ربع النهائي، بفضل آداء هجومي.

في المقابل، لم تكن مباريات إنجلترا في يورو 2024 هجومية، لكنها ستواجه فريقا هولنديا سجل تسعة أهداف في مبارياته الخمس في البطولة، علماً أن ألمانيا وإسبانيا فقط (11 لكل منهما) سجلا أكثر، فيما سجل منتخب الاسود خمس مرات فقط.





































