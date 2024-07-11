مُشجّع أسس حانة بريطانية في دورتموند

نقل محتويات حانة بريطانية تقليدية على طول الطريق إلى ألمانيا

يبدو أن مطور العقارات بول موس يحب أن يتواجد في حانات بريطانية تقليدية، الى درجة أنه نقل محتويات واحدة على طول الطريق إلى ألمانيا.

مساء الأربعاء، تابع موس فوز منتخب إنجلترا على هولندا (2-1) في احدى ضواحي دورتموند، حيث حجز فريق جاريث ساوثجيت مكانه في نهائي يورو 2024 يوم الأحد ضد إسبانيا.

فقبل خمس سنوات، قرر موس، المشجع الإنجليزي الذي استقر في ألمانيا في تسعينيات القرن العشرين مع زوجته هايكه، تحويل مطعم يوناني سابق إلى حانة بريطانية.

قام موس بشراء تجهيزات حانة مهجورة في انجلترا من على موقع eBay، ونقلها مع اثنين من العمال إلى حاوية شحن متجهة إلى ألمانيا، ثم أمضى الأشهر الـ18 التالية في ترميم The New Crown على بعد 30 دقيقة فقط خارج وسط دورتموند.

وبالأمس، لعبت إنجلترا مع هولندا، وامتلأت الحانة بالمشجعين، وقطف موس ثمار جهده، ونجح في تحويل كرهه للحانات الألمانية الى تجربة بريطانية ناجحة لها روادها ومريديها.









