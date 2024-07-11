فيديو - شبيه ساوثجيت يقطف ثمار تعبه في نصف النهائي

تعرض جاريث ساوثجيت الى انتقادات واسعة .. ولكن

تعرض جاريث ساوثجيت الى انتقادات واسعة بسبب مستوى أداء منتخب إنجلترا في يورو 2024 في ألمانيا، إلا أن قوته كانت في قيادة المنتخب الى النهائي على حساب هولندا (2-1)، فبات من الصعب الجدال حول سجله في البطولات الكبرى.

فقد مرّ على منتخب إنجلترا 22 عاماً بين عامي 1996 و2018، دون الوصول إلى نصف النهائي في البطولات الكبرى، لكن الصورة تبدلّت، حيث تأهل إلى دور الأربعة في كأس العالم في روسيا قبل ست سنوات، ويورو 2020 ويورو 2024، ومرتين الى النهائي الاوروبي.

بعد المباراة، تجمّع الجمهور الانجليزي حول شرطي ألماني في مدينة دورتموند حيث أثيمت المباراة، وكانوا يقولون له "أنت هو"، نظراً للشبه الكبير بينه وبين ساوثجيت، وهو ما أظهره بالفعل الفيديو المرفق.