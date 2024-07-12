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ماذا قال منير نصراوي عن نجله لامين يامال؟

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ماذا قال منير نصراوي عن نجله لامين يامال؟
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كرة القدم

2024-07-12 | 00:55
ماذا قال منير نصراوي عن نجله لامين يامال؟

أحد أسعد الرجال في العالم الآن هو منير نصراوي والد لامين يامال

مما لا شك فيه، أن أحد أسعد الرجال في العالم الآن هو منير نصراوي، والد لامين يامال، وقد تحدث إلى وسائل الإعلام عن معاناته من "انفجار" ابنه في كأس أمم أوروبا الحالية.
وقال نصراوي "أنا أختبر ذلك مثل أي شخص آخر، بسعادة وفرح، والكثير من الحب لكل إسبانيا، لقد وصلنا إلى النهائي وأنا فخور وسعيد لجميع اللاعبين".
ورداً على سؤال قال منير "عندما ولد ابني، كنت أعرف أنه سيكون نجما، وأي أب يعرف هذا، وأي أب يريد أن يكون ابنه الأفضل ".
وقال عن لاعب برشلونة الشاب "أتمنى له الأفضل في الحياة وفي المستقبل وأتمنى أن يفوز بكأس أوروبا وأن نكون جميعا أبطال، وأنا أتمنى أن يكون أصغر لاعب يفوز بكأس أوروبا".
وقال مازحا عن صورة ابنه عندما كان طفلا بجانب ميسي "ربما كان لامين هو الذي بارك ليو" وقال إن "الصورة مصادفة في الحياة".
وواصل الإشادة بابنه، قائلا "بالنسبة لي هو الأفضل في كل شيء، ليس فقط في كرة القدم، في الحب، شخصيا وفي كل شيء، إنه ولد ولديه نعمة من الله، وهو أمر مهم للغاية ويجب تقديره".
وأشار إلى الحيذ الذي يسكنه "هذا الحي أولي روكافوندا 304، هو الأفضل في العالم وفي إسبانيا، لأننا جميعا متساوون ونحب نفس الشيء للجميع .. صباح السبت سأذهب إلى ألمانيا وآمل أن نفوز".


ماذا قال منير نصراوي عن نجله لامين يامال؟

رياضة

كرة القدم

منير نصراوي

لامين يامال

برشلونة

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