برشلونة يخسر محطة في معركته مع نايكي

المحاكمة المقرر إجراؤها في نهاية تشرين الاول - أكتوبر لا تزال قائمة

أكدت محكمة برشلونة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها في النزاع بين نادي برشلونة وشركة نايكي متعددة الجنسيات ورفضت الاستئناف المقدم من كيان "البلاوجرانا"، الملزم بالامتثال لعقد الرعاية الموقع حتى عام 2028، الا بموجب اتفاق جديد بين الطرفين، وهو الجاري البحث فيه.

ويدرك النادي أن الأمر لم تتم معالجته، وأن المحاكمة المقرر إجراؤها في نهاية تشرين الاول - أكتوبر لا تزال قائمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك، مع تفاؤل من كلا الجانبين.

وبموجب الحكم، استبعدت محكمة برشلونة الإقليمية أن نادي برشلونة "يحق له الانسحاب من جانب واحد من العقد" ولم تقبل الاستئناف المقدم من "البلاوغرانا" ضد حكم المحكمة التجارية 7، ما يؤكد التدابير الاحترازية المتفق عليها.

علاوة على ذلك ، استبعدت المحكمة أن نادي برشلونة يحق له "الانسحاب من جانب واحد من العقد" وأن هذا القرار الأحادي الجانب له ما يبرره.

في 9 نيسان - أبريل ، أصدرت محكمة تجارية في برشلونة سلسلة من الإجراءات الاحترازية، والتي أكدتها الآن محكمة استئناف برشلونة.

وهكذا وافقت المحكمة على منع نادي برشلونة من "التوقف عن الوفاء بالتزاماته بموجب عقد الرعاية الحالي" ، والذي يتضمن "الالتزام بالتعاون حتى تتمكن نايكي من الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد (المذكور)"، كما يحظر على النادي الكاتالوني "الدخول في اتفاقيات مع أطراف ثالثة" تتعارض مع عقد الرعاية الحالي.









