عريضة إنجليزية تطالب الملك بمنح "عطلة بنوك" !!

تم تداول عريضة جماهيرية تهدف الى الضغط من أجل الحصول على "عطلة بنوك"

تم تداول عريضة جماهيرية تهدف الى الضغط من أجل الحصول على "عطلة بنوك"، إذا خرجت إنجلترا منتصرة في نهائي يورو 2024، وقد اكتسبت زخماً قبل نهائي يوم الأحد، ويتم تشجيع المؤيدين للتوقيع عليها.

فبعد فوز مثير على هولندا، ضمنت إنجلترا مكانها في المواجهة النهائية في برلين، حيث يتوقع أن يحصل المدرب جاريث ساوثجيت واللاعبين على مكافآت كبيرة إذا انتزعوا لقب اليورو للمرة الاولى، كما تعهّد رئيس الوزراء كير ستارمر بإحياء ذكرى النصر إذا فازن إنجلترا.

لكن ما هي "عطلة البنوك" في المملكة المتحدة؟.

عطلة البنوك هي عطلة عامة وطنية في المملكة المتحدة والأقاليم التابعة للتاج، ويشمل المصطلح جميع أيام العطل الرسمية، سواء تم إنشاؤها بموجب القانون، أو تقررت بموجب إعلان ملكي، أو معترف بها بموجب القانون العام، وجاء من خلفية إغلاق المؤسسات المصرفية عن العمل في هذه الأيام.

أما العريضة التي وقعها المشجعون الإنجليز، فقد طالبوا فيها الملك، وبسبب شعورهم وشعور الأمّة بالفخر، إذا فازت إنجلترا باللقب، منح عطلة البنوك هذه يوم الاثنين 15 تموز - يوليو، لمنح كل مشجع الفرصة لشرب نخب أبطال أوروبا.







