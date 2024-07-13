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ليفاندوفسكي متهم بنيل شهادتين مزورتين من جامعة بولندية

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ليفاندوفسكي متهم بنيل شهادتين مزورتين من جامعة بولندية
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كرة القدم

2024-07-13 | 00:07
ليفاندوفسكي متهم بنيل شهادتين مزورتين من جامعة بولندية

باشرت السلطات التحقيق في صحة شهادتي ماجستير يحملهما لاعب برشلونة الإسباني

باشرت السلطات التحقيق في صحة شهادتي ماجستير يحملهما لاعب برشلونة الإسباني ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي، بعد الاشتباه بأنهما مزورتان، وصدرتا دون اجتياز الاختبارات المطلوبة.
واتهمت وسائل الاعلام نجم بايرن ميونيخ سابقا وبرشلونة حالياً بالغش لجهة حصوله على شهادتين في التربية من جامعة لودز الخاصة، من دون إجراء الاختبارات اللازمة، وذكر موقع أونيت أن السلطات فتحت تحقيقا واسع النطاق في تجارة غير شروعة بالشهادات.
وقال الموقع أن ذلك تورط فيه مدير سابق لنادي كرة القدم يدعى زبيغنيو د.، وظهر اسم ليفاندوفسكي بين الذين حصلوا على شهادة من هذا النوع، وأنه لم يكن حاضرا في جلسات الامتحان.
ودافعت سيدة تدعى باربرا مروزينسكا عن ليفاندوفسكي في تدوينة على منصة اكس جاء فيها "ليفاندوفسكي لم يشتر الدبلوم الخاص به من جامعة لودز، أكتب هذا بكامل المسؤولية، لأنه نجح تحت إشرافي في اختبارين، علمت عن هذه الحادثة أثناء الاستجواب لاتخاذهم أقوالي كشاهدة في هذه القضية المقرفة".".
وأضاف الموقع أن ليفاندوفسكي يملك شهادتين أخريين شرعيتين هما بكالوريوس وماجستير في التعليم البدني، حاز عليهما في 2017 و2020 من جامعة وارسو بعد 13 عاما من الدراسة.



ليفاندوفسكي متهم بنيل شهادتين مزورتين من جامعة بولندية

رياضة

كرة القدم

برشلونة

نتخب بولندا

روبرت ليفاندوفسكي

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