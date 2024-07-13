لماذا نشر والد لامين يامال صورته مع ميسي الآن؟

يبلغ اليوم، 13 تموز - يوليو السابعة عشر

قال لامين جمال، نجم منتخب اسبانيا في تعليق على الصورة التي جمعته طفلاً مع أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي، إنها ظلت مخفية لوقت طويل، لأن المقارنات مع أسطورة لم تكن لتساعده في مسيرته، وتابع "من الواضح أنه في لحظة التقاط الصورة لم أكن واعيا بما كان يحدث في تلك السن".

وقال يامال، الذي يبلغ اليوم، 13 تموز - يوليو السابعة عشر "لقد احتفظ والدي بالصور ولم تظهر أبدا، ولم نسلط الضوء عليها مطلقا بسبب مسألة المقارنات، وتابع "لن ينزعج أحد من مقارنته بأفضل من لعب كرة القدم على الإطلاق، لكن هذا شيء يمكن أن يعمل ضدك لأنك لن تصبح مثله أبداً".

وتم التقاط الصورة في العام 2007 ضمن حملة خيرية سنوية تنظمها صحيفة "دياريو سبورت" المحلية واليونيسف، ونشرها منير النصراوي، والد لامين جمال على إنستغرام الأسبوع الماضي، حيث ظهر ميسي يحمل لامين يامال عندما كان عمر الأخير بضعة أشهر فقط.









