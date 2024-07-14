كومو يجمع الأصدقاء بعد سنوات من البُعد

ساعدا لاروخا على الفوز بكأس العالم وبطولتين أوروبيتين

خلال العصر الذهبي لمنتخب إسبانيا في كرة القدم الدولية بين عامي 2008 و2012، كان بيبي رينا وسيسك فابريجاس زميلين في الفريق، وساعدا لاروخا على الفوز بكأس العالم وبطولتين أوروبيتين.

والآن، بعد 12 عاماً، سيلتئم شمل الصديقين، وإن في ديناميكية مختلفة، ففابريجاس هو مدرب، ومسؤول عن فريق كومو الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا، وهو على وشك إغلاق توقيع باو لوبيز من مرسيليا، ووفقا لشبكة سكاي سبورت، وينوي التعاقد مع رينا كنسخة احتياطية، بعد إطلاق سراحه من فياريال في بداية هذا الشهر.

ومن غير المرجح أن يكون لوبيز ورينا اللاعبين الإسبان الوحيدين الذين ينضمون إلى كومو هذا الصيف، فمن المتوقع أن ينضم ألبرتو مورينو، الذي أطلق سراحه من قبل فياريال في نهاية عقده.

وتقول "ماركا" إن كومو يأمل في الاتفاق على صفقة لضم رودري سانشيز، لاعب ريال بيتيس الأسبوع المقبل، ما يعكس توهجاً إسبانياً في تشكيلة كومو، ويأمل فابريجاس أن يكون ذلك كافياً لمساعدة الفريق على البقاء في دوري الدرجة الأولى.











