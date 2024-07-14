قصة التؤأم دافني وميلاني المتزوج من نجميّ منتخب إسبانيا

ستشجع جميلات إسبانيا أزواجهن في نهائي بطولة أوروبا

ستشجع جميلات إسبانيا أزواجهن في نهائي بطولة أوروبا ليل الأحد، حين يتواجه منتخب إسبانيا مع منتخب إنجلترا، لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أنّ لاعبين اثنين في تشكيلة "لا روخا" متزوجين من شقيقتين توأم.

والحديث هنا عن الشقيقتين، دافني وميلاني، فالأولى متزوجة من بطل ريال مدريد داني كارفاخال منذ العام 2022، بينما ترتبط ميلاني مع خوسيلو، الذي غادر النادي الملكي إلى نادي الغرافة في دوري نجوم قطر، منذ العام 2016.

ميلاني هي عارضة أزياء، لكنها عملت سابقاً كمضيفة طيران، بينما تدير دافني Blue Weddings، المتخصصة في تنظيم حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.

واللافت أنّ الأخيرة هي الأكثر شعبية على وسائل التواصل مع 266 ألف متابع، بينما لدى ميلاني نحو 56 ألفاً.







