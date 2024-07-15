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فيديو - ميسي يخرج باكياً من ميدان النهائي القاريّ

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فيديو - ميسي يخرج باكياً من ميدان النهائي القاريّ
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كرة القدم

2024-07-15 | 00:19
فيديو - ميسي يخرج باكياً من ميدان النهائي القاريّ

لم يتمكن أيقونة الأرجنتين من إكمال المواجهة ضد كولومبيا

لم يتمكن أيقونة الأرجنتين ليونيل ميسي، من إكمال المواجهة ضد كولومبيا، صباح اليوم الإثنين، في نهائي بطولة كوبا أميركا، حيث أصيب في كاحل قدمه اليمنى اثر احتكاك مع المدافع الكولومبي سانتياجو أرياس، بعد مرور أكثر من نصف ساعة.
وتحامل ليو على آلامه، وأكمل الشوط الأول وجزء من الثاني دون شكوى، ثم اضطر المدير الفني ليونيل سكالوني، لاستبداله في الدقيقة 66، وإشراك نيكولاس جونزاليس، فغادر ملعب هارد روك محبطا، وألقى حذائه على الأرض، قبل أن ينهار في البكاء على مقاعد البدلاء.
وحسمت الارجنتين اللقب، بهدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112، واحتفظت به، وهو السادس عشر في تاريخ المسابقة، كما توّج نجم انتر ميلان هدّافاً لها برصيد خمسة أهداف.





فيديو - ميسي يخرج باكياً من ميدان النهائي القاريّ

رياضة

كرة القدم

لاوتارو مارتينيز

كوبا أميركا 2024

ليونيل ميسي

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