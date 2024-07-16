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مورينيو يردّ لنفسه الفضل في لقب إسبانيا الأوروبي

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مورينيو يردّ لنفسه الفضل في لقب إسبانيا الأوروبي
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كرة القدم

2024-07-16 | 03:44
مورينيو يردّ لنفسه الفضل في لقب إسبانيا الأوروبي

أشاد جوزيه مورينيو بثلاثة من لاعبي ريال مدريد السابقين

رفعت إسبانيا كأسها الرابع في بطولة كأس أمم أوروبا، بعد أن ضمن هدف ميكيل أويارزابال في الدقيقة 86 فوزا مستحقاً في برلين على انجلترا.
وتم اختيار رودري كأفضل لاعب في يورو 2024، وحصل لامين يامال (17 عاما) على جائزة أفضل لاعب شاب، بينما تقاسم داني أولمو جائزة الحذاء الذهبي مع خمسة لاعبين آخرين بعد أن أنهى البطولة بثلاثة أهداف.
وبعد صافرة النهاية، أشاد جوزيه مورينيو بثلاثة من لاعبي ريال مدريد السابقين، ناتشو فرنانديز وألفارو موراتا وداني كارفاخال.
وكتب مورينيو على إنستغرام "2024، الكابتن الفائز بدوري أبطال أوروبا، ناتشو فرنانديز، الكابتن الفائز بلقب بطل أوروبا ألفارو موراتا، تهانينا لهما وللمدرب الذي منحهما ظهورهما الأول عندما كانا مجرد أطفال في الأكاديمية، المدرب نفسه الذي لم يفهم أن داني كارفاخال كان نجمًا آخر، تهانينا للسيد دي لا فوينتي على العمل الرائع .. أفضل فريق فاز".
ومنح مورينيو كل من موراتا وناتشو أول ظهور لهما خلال فترة عمله كمدرب لريال مدريد، إذ شارك موراتا في كانون الأول - ديسمبر 2010، عندما دخل كبديل متأخر في الفوز (3-1) على ريال سرقسطة.
وبعد بضعة أشهر، حصل القائد المستقبلي ناتشو على أول مشاركة في الفوز (6-3) خارج أرضه على فالنسيا، وكان كارفاخال أيضاً على سجلات "لوس بلانكوس" خلال عهد مورينيو.
لكن الظهير لم يشارك أبداً مع الفريق الأول تحت قيادة "السبيشل وان"، وبدلاً من ذلك لعب للفريق الثاني قبل الانضمام إلى باير ليفركوزن في العام 2012.
وبعد عام من مغادرته، مارس ريال مدريد خيار إعادة الشراء ليرفع كارفاخال ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع نادي طفولته، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في الدوري الإسباني.


مورينيو يردّ لنفسه الفضل في لقب إسبانيا الأوروبي

رياضة

كرة القدم

كأس أمم أوروبا

ميكيل أويارزابال

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