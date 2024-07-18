متى ستنطلق البطولات الكبرى لموسم 2024/2025؟

بمجرد انتهاء البطولات الدولية، بدأ الاهتمام بسرعة للعودة إلى البطولات المحلية

انتهت بطولتا يورو 2024 وكوبا أميركا 2024 يوم الأحد، حيث توجت إسبانيا والأرجنتين بطلتين على التوالي بعد انتصارين على إنجلترا وكولومبيا.

وبمجرد انتهاء البطولات الدولية، بدأ الاهتمام بسرعة في العودة إلى البطولات المحلية، حيث بدأت أندية النخبة بالفعل استعداداتها لموسم 2024/25.



متى يبدأ الدوري الإسباني (الليغا)؟

بدأ ريال مدريد رسمياً فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الاثنين 15 تموز - يوليو، وسوف يتخللها جولة في الولايات المتحدة، قبل ان يلعب أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء 14 آب - أغسطس، والتي يجب أن تكون أول ظهور لكيليان مبابي.

ويبدأ الدوري الإسباني بمباراتين يوم الخميس 15 آب - أغسطس، ثم يلعب برشلونة في فالنسيا في السابع عشر منه، وريال مدريد خارج ملعبه أمام ريال مايوركا يوم الأحد 18 منه.



متى يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع نفسه، حيث يلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه فولهام في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة 16 آب - أغسطس، بينما يحلّ ليفربول ضيفاً على إيبسويتش الصاعد حديثاً ويستضيف أرسنال ولفرهامبتون يوم السبت 17 منه، لكن قمّة الجولة ستكون مباراة تشيلسي على أرضه أمام البطل مانشستر سيتي يوم الأحد 18 منه.



متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2024-25؟

من الناحية الفنية، لقد بدأ بالفعل، إذ لعبت مباريات الدور الأول (من أربعة) من الجولة التأهيلية الأولى يومي الثلاثاء 9 تموز - يوليو والأربعاء 10 منه، لكن سيتعيّن علينا الانتظار حتى يوم الأربعاء 28 آب -أغسطس لمعرفة الفرق الـ36 التي ستشارك في مرحلة الدوري ذات المظهر الجديد والتي ستبدأ يوم الثلاثاء 17 أيلول - سبتمبر.

وللمرة الأولى، ستمتد الجولة الافتتاحية من البطولة إلى العام الجديد، على أن تكتمل الجولة الثامنة من مرحلة الدوري يوم الأربعاء 29 كانون الثاني - يناير 2025.

أما الدوري الأوروبي والذي أدخلت عليه تعديلات أيضاً، فسينطلق يوم الأربعاء 25 أيلول - سبتمبر، ويبدأ دوري المؤتمرات، يوم الخميس 3 تشرين الأوّل - أكتوبر.



متى تبدأ الدوريات الأوروبية الأخرى؟

أما بالنسبة للبطولات الأوروبية "الكبيرة" الأخرى، فإنّ دوري الدرجة الأولى الإيطالي سينطلق يوم السبت 17 آب -أغسطس، وينطلق الدوري الفرنسي في نهاية الاسبوع عينه، على الرغم من عدم تحديد مواعيد وأوقات بعد، بينما ينطلق الدوري الألماني في الأسبوع التالي يوم الجمعة 23 آب - أغسطس.













