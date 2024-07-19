هذا هو سبب مقتل حارس مرمى برشلونة

اكتفى النادي بإصدار بيان نعي عبر منصة إكس



تجنّب نادي برشلونة الإكوادوري، الاعلان عن سبب وفاة حارس مرمى الفريق البديل جاستن كورنيجو، قبل ثلاثة أيام.

واكتفى النادي بإصدار بيان نعي عبر منصة إكس جاء فيه "احتراما لخصوصية عائلته، لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل حالياً .. لن تتمكن أي كلمات أو جمل من محو الألم الذي نشعر به، فالذكريات التي تركتها لنا جميعا ستمنحنا القوة لوضع هذا خلفنا، سيظل جاستن دائما في قلوبنا".

الا أن تقارير صحفية إكوادورية، ذكرت أن كورنيجو أُدخل الى المستشفى لمدة 48 ساعة، بعد العثور عليه فاقدا للوعي في حمام منزله، إثر سقوط خطير أدى الى اصابته بضربة عنيفة على الدماغ، لكن أياً منها لم يُشر الى حادث مفنعل حتى الآن.

وقدم نادي برشلونة طلبا إلى اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول"، لتأجيل مباراته المؤهلة لبطولة كوبا سود أميركانا أمام براجانتينو البرازيلي، الا أن طلبه رُفض لأسباب لوجيستية.



