فيديو - هالاند يستلهم الفايكنغ في تدريبات غريبة ومثيرة

كشف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتقاضى 865 ألف جنيه إسترليني أسبوعيّاً، عن الطريقة التي يتدرب بها لاستعادة قوته خلال العطلة الصيفية.وقبل الموسم الجديد، اختار المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً، نظام تدريب مجانيّ في وطنه النرويج، شاركه عبر مقطع فيديو على منصة إكس، في مشاهد تذكر بالتدريبات في فيلم روكي.تقطيع الخشب والمشي لمسافات طويلة في الجبال والتأمل بجانب الماء خيارات في صميم البرنامج التدريبي، الذي أجبره والده عليه ولم يترك له خيار آخر، وهو ما رأى فيه البعض تقليداً لشعوب البلاد القديمة المعروفة بإسم الفايكنغ.