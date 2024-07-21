ماذا كشفت جدّة لامين يامال عن حفيدها؟

كواليس تفضيله اختيار "لاروخا" دولياً على حساب "أسود الأطلس"

كشفت جدّة لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، كواليس تفضيله اختيار تمثيل "لاروخا" دولياً على حساب "أسود الأطلس".

ولعب يامال، البالغ من العمر 17 عاماً، دوراً أساسياً في فوز لاروخا بلقب كأس أمم أوروبا - يورو 2024، للمرة الرابعة في تاريخه.

وقالت جدة يامال في حديث الى منصة "LE7TV" المغربية "أمين مقرب مني كثيراً، حينما كان طفلا صغيراً، كان يحب دائماً النوم بجانبي، وأنا من أسميته الأمين جمال".

وقالت الجدّة "الأمين ولد يعشق المغرب كثيراً، ويتكلم اللغة العربية، وصديقه المقرب هو من مدينة العرائش، كما أنه يحب زيارة المغرب دائماً، وأنا فخورة به كثيراً".

وأضافت "والد أمين كافح كثيرا من أجل ولده، علاقتهما أقرب لعلاقة أصدقاء من أب وابنه، إذ يقضيان مع بعض الكثير من الوقت".

وتابعت "اختار اللعب لإسبانيا على الرغم من عشقه للمغرب، وهذا خياره الخاص، وأنا لا أستطيع إرغام ابن إبني على أي شيء، سوى أن أتمنى له التوفيق".

وختمت "عندما كان في ألمانيا خلال منافسات اليورو، كان يتحدث معي في الهاتف ويسألني عن الحلويات التي كنت أصنعها له".







