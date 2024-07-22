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النادي الكبير المُزعج للجيران .. صراخ وشتائم وموسيقى والآت صاخبة

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النادي الكبير المُزعج للجيران .. صراخ وشتائم وموسيقى والآت صاخبة
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كرة القدم

2024-07-22 | 01:09
النادي الكبير المُزعج للجيران .. صراخ وشتائم وموسيقى والآت صاخبة

اشتكى السكان الذين يعيشون بجوار منشأة كومبتون بارك

اشتكى السكان الذين يعيشون بجوار منشأة تدريب كومبتون بارك التابعة لنادي ولفرهامبتون واندررز من "الصراخ والشتائم" للاعبي كرة القدم والموسيقى والآلات الصاخبة والفوضى المرورية.
ويقول الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ملعب تدريب للفريق الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز إن شتائم لاعبي كرة القدم والموسيقى الصاخبة تجعل حياتهم بائسة.
ويقع كومبتون بارك، مرفق التدريب التابع لنادي ولفرهامبتون واندررز، الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الجنيهات، بجوار عقار سكني فاخر، يبلغ متوسط أسعار المنازل فيه نحو 430 ألف جنيه إسترليني، وقد كشف بعض أصحابها المنازل سئموا العيش على مقربة من النادي، ما أدى إلى تقديم شكوى إلى المجلس.
علاوة على ذلك، يدعي السكان المحليون أن صائدي التوقيعات وأولياء أمور اللاعبين الشباب يغلقون الممرات ويسببون فوضى مرورية أثناء وقوف السيارات.
نقلاً عن دايلي ستار.



النادي الكبير المُزعج للجيران .. صراخ وشتائم وموسيقى والآت صاخبة

رياضة

كرة القدم

كومبتون بارك

ولفرهامبتون

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