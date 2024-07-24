الممثل الشهير يدعو صلاح للانضمام الى ثالث أقدم نادي في التاريخ

تلقى محمد صلاح عرضاً للانضمام إلى ثالث أقدم نادي في تاريخ كرة القدم

تلقى محمد صلاح عرضاً للانضمام إلى ثالث أقدم نادي في تاريخ كرة القدم، حيث عرض نجم هوليوود والمالك المشارك في ريكسهام، الممثل الكندي - الأميركي رايان رينولدز، على النجم المصري الانضمام الى فريقه.

ويعتبر نادي ريكسهام الذي يلعب بإسم مدينته الويلزية، في الأقسام السفلى من الدوري الإنجليزي، الأقدم على الإطلاق في ويلز، وثالث أقدم نادي كرة قدم محترف في العالم، وقد منحه استحواذ رينولدز ومواطنه الممثل الأميركي بوب ماكلهيني عليه شهرة إضافية.

وفي مقطع فيديو نشره موقع الدوري الإنجليزي، بدا الممثل الأميركي يتوسل لصلاح ويدعوه لمغادرة نادي ليفربول والانضمام إلى ريكسهام، ويقول "مو، سيتم احتضانك بحرارة في مضمار السباق في شمال ويلز .. فكر في الأمر".







