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فيديو - معركة بين لاعبي تشيلسي وريكسهام بعد دقيقتين

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فيديو - معركة بين لاعبي تشيلسي وريكسهام بعد دقيقتين
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كرة القدم

2024-07-26 | 01:27
فيديو - معركة بين لاعبي تشيلسي وريكسهام بعد دقيقتين

اتخذت المباراة التحضيرية منعطفا ساخنا

بعد دقيقتين على بدايتها، اتخذت المباراة التحضيرية بين تشيلسي وريكسهام، على ملعب ليفاي في كاليفورنيا، منعطفا ساخنا، حيث وقع اشتباك بين مدافع الاول ليفي كولويل ومهاجم الثاني جيمس ماكلين.
وحصل ذلك تحت أنظار روب ماكيلهيني، نجم هوليوود وأحد ملاك نادي ريكسهام المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.
وتصاعد الشجار وتحوّل الى مشادة عنيفة واشتباك بالأيدي لم ينته سوى مع تدخل اللاعبين ونزول مدرب ريكسهام فيل باركينسون الى أرض الملعب، واختار الحكم عدم إشهار أي بطاقات في المباراة التي استكملت وانتهت بالتعادل (2-2).

فيديو - معركة بين لاعبي تشيلسي وريكسهام بعد دقيقتين

رياضة

كرة القدم

تشيلسي

ريكسهام

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