فيديو - استقبال حاشد لتوتنهام ونجمه سون في سيول

حظي توتنهام وخصوصاً سون هيونغ مين باستقبال حاشد

حظي توتنهام الانجليزي، وخصوصاً نجمه الأول، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، باستقبال حاشد في مطار العاصمة الكورية الجنوبية سيول التي وصل اليها في سياق جولته الآسيوية السنوية، استعداداً للموسم المقبل.

ويشارك الفريق في سلسلة Coupang Play 2024 في كوريا الجنوبية، حيث واجه فيسيل كوبي، بطل الدوري الياباني وفاز عليه (3-2) أول أمس.

ويستعد رجال المدرب بوستيكوغلو للم شملهم مع هاري كين، حيث يواجه توتنهام عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ، مرتين كجزء من استعداداتهم للموسم المقبل.

وستقام أولى المباراتين الوديتين في سيول في الثالث من آب - أغسطس، والثانية خلال كأس مالطا في ملعب توتنهام هوتسبر في العاشر منه.